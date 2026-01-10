USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Крупнейшая нефтекомпания считает Венесуэлу «непривлекательной» для инвестиций

В крупнейшей нефтегазовой компании США ExxonMobil считают Венесуэлу «непривлекательной для инвестиций», пока в стране не изменятся условия для американского бизнеса. Об этом заявил гендиректор корпорации Даррен Вудс на встрече в Белом доме, которая состоялась 9 января.

«Наши активы там уже дважды конфисковывали, поэтому, как вы можете себе представить, для третьего возвращения потребуются довольно серьезные изменения», — приводит его слова Reuters.

Вудс уверен, что реформы «могут быть осуществлены» при нынешней администрации США, «работающей рука об руку с правительством Венесуэлы».

В 2007 году правительство Венесуэлы вынудило иностранные компании передать контрольные пакеты акций в совместных предприятиях государственной PDVSA. ExxonMobil вместе с ConocoPhillips отказались это сделать, покинули страну и обратились в международные суды. Власти Венесуэлы по-прежнему должны Exxon миллиарды долларов по решениям международного арбитража в качестве компенсации за конфискованные активы. В отличие от Exxon, другая крупная нефтяная компания из США, Chevron, согласилась на условия венесуэльских властей и продолжила работать в Боливарианской Республике.

9 января президент США Дональд Трамп собрал руководителей крупнейших нефтяных компаний и предложил им инвестировать в Венесуэлу $100 млрд для значительного расширения добычи углеводородов. «Американские компании получат возможность восстановить разрушающуюся энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и в итоге увеличить добычу нефти до невиданных ранее уровней», — заявил Трамп бизнесменам.

У Венесуэлы крупнейшие в мире запасы нефти, однако недостаток инвестиций привел к снижению добычи сырья, теперь на долю страны приходится всего около 1% мирового предложения, отмечает Reuters. Для сравнения: полвека назад в республике добывали 3,5 млн баррелей в сутки, что более чем в три раза превышает сегодняшний уровень добычи.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
