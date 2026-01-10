Киев обесточен, нет воды и тепла

Киевская городская государственная администрация заявила об аварийном отключении электроэнергии в столице Украины. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, троллейбусов и трамваев.

Пресс-служба городской администрации сообщила об аварийной ситуации около 12:00 по местному времени (14:00 по Баку).

«По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы», — сказано в сообщении администрации.

При этом отмечается. что метро в Киеве работает в обычном режиме. Городская администрация обещает запустить дублирующие автобусные маршруты.

В ночь на пятницу российские войска подвергли Киев массированному обстрелу, получила повреждения энергетическая инфраструктура. Значительная часть города осталась без тепло- и водоснабжения. К вечеру часть домов была подключена к отоплению.

Сейчас температура воздуха в Киеве опустилась до минус 10 градусов Цельсия.