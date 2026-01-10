USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Президент Колумбии летит к Трампу «остановить мировую войну»

15:08 260

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о предстоящем визите в США. Об этом он сообщил телеканалу CBS.

В разговоре с корреспондентом CBS News Лилией Лусиано он заявил, что рад приглашению в Белый дом и надеется, что продолжающийся диалог с Трампом поможет «остановить мировую войну».

Густаво Петро отметил, что рад приглашению в Белый дом. По его словам, продолжающийся диалог с США поможет избежать вооруженного конфликта.

«Я не скажу, что не боюсь угроз, когда вижу кадры вертолетов и ракет в Венесуэле, когда у нас даже нет системы ПВО», — признался колумбийский президент.

По словам Петро, если с ним что-то случится, это вызовет в Колумбии гражданскую войну и повысит враждебность страны к США. «Это была бы глупая политика», — убежден глава государства.

После атаки на Венесуэлу президент США Дональд Трамп не исключил, что следующей целью американских вооруженных сил может стать Колумбия. В стране, считает Трамп, развито производство кокаина. Густаво Петро отверг обвинения и заявил о готовности «взять в руки оружие» в случае дальнейших угроз со стороны США.

Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1102
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 2279
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 2664
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2522
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших
Власти Ирана расстреливают протестующих из пулеметов: 200 погибших о развитии ситуации; обновлено 13:20
13:20 7583
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 5978
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро
Тайные переговоры Ватикана и Америки о судьбе Мадуро новость дополнена
11:52 2016
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
Нетаньяху: Израиль откажется от военной помощи США
11:50 1999
Зеленский в ожидании
Зеленский в ожидании
11:11 2176
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
Трамп успокоил: Путину не грозит «похищение»
10:46 2791
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность
«Режим выживания»: Хаменеи повышает боеготовность «ракетные города» готовы к атаке
10:16 2758

