Датчане боятся, что Гренландию отберут силой

Примерно 40% жителей Дании считают, что США возьмут Гренландию (автономная территория Дании) под контроль в период президентства Дональда Трампа, такие результаты опроса приводят в субботу датские СМИ.

Согласно их данным, 38% опрошенных не исключают силовой акции США в отношении Гренландии. Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса.

Опрос проводился в период с 6 по 9 января, в нем приняли участие 1 005 человек.

Вместе с тем отметим, что соседи датчан – шведы, тоже испытывают серьезное беспокойство по поводу гренландского вопроса.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард по-новому оценила заявления и угрозы США о контроле над Гренландией после атаки на Венесуэлу. Это уже не просто слова, заявила она в интервью Sveriges radio.

«Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле», - сказала она.

Мальмер Стенергард считает, что теперь нужно исходить из того, что президент США Дональд Трамп намерен сделать то, что он обещает. «Теперь, когда риторика усилилась, я отношусь к этому очень и очень серьезно», - отметила министр.

Ранее глава шведского МИД обычно говорила о необходимости хладнокровного подхода в связи с угрозой США взять под контроль Гренландию. Она считала, что это всего лишь слова, и что основное внимание следует уделять действиям президента Трампа.

Отметим, что накануне пять партий, входящие в парламент Гренландии, опубликовали совместное коммюнике, в котором, в частности, говорится: «Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Мы сами должны решать, каким будет наше будущее без вмешательства со стороны других государств».

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом, так как иначе эта территория окажется под контролем России и Китая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.