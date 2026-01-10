USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

В Мешхеде убит сын генерала КСИР

15:34

Фараджолла Шуштари, сын покойного командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погиб в пятницу вечером в результате «покушения» со стороны вооруженных протестующих в иранском городе Мешхед. Об этом сообщает близкое к КСИР агентство Tasnim.

Подробности гибели Шуштари агентство не приводит. Утверждается, что он был известным общественным деятелем в священном для шиитов городе Мешхед.

Его отец генерал Нурали Шуштари занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками КСИР, был командиром базы «Кудс» Сухопутных войск КСИР на юго-востоке Ирана. Был убит в 2009 году в результате теракта.

