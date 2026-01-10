USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Баку и Киев обсудили восстановление Украины

15:54 974

Заместитель министра по делам общин и территорий Украины Артем Рыбченко провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.

«Обсудили гуманитарную помощь Азербайджана Украине, включая запланированные проекты восстановления в Ирпене, а также перспективы совместных действий в Киевской области», - написал посол.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 519
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3300
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1756
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2393
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2739
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1594
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3291
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3675
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11212
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6483

