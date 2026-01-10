Баку и Киев обсудили восстановление Украины

Заместитель министра по делам общин и территорий Украины Артем Рыбченко провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х.
«Обсудили гуманитарную помощь Азербайджана Украине, включая запланированные проекты восстановления в Ирпене, а также перспективы совместных действий в Киевской области», - написал посол.
Pleased to welcome @AzEmbUkraine Deputy Minister for Development of Communities and Territories of Ukraine Artem Rybchenko. Exchanged on Azerbaijan’s humanitarian aid to Ukraine, including planned recovery projects in Irpin as well as perspectives for joint actions in Kyiv region pic.twitter.com/593NmUrLrP— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) January 10, 2026