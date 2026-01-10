USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»

15:55 2394

Бывший президент Ирана (с 1997 по 2005 год), один из лидеров реформистов Мохаммад Хатами прокомментировал сотрясающие страну уже 14-й день масштабные антиправительственные протесты, которые привели к гибели сотен и ранению тысяч человек.

В частности, Хатами заявил, что «народ имеет право протестовать и проводить мирные шествия. Однако поджоги мечетей, зданий — это вандализм. За это следует наказывать».

При этом Хатами считает, что «насилие в отношении протестующих сегодня также недопустимо»: «Потому что именно правительство, управление, система привели людей к такому положению. Народ требует хорошей жизни, процветания, высоких зарплат, высоких пенсий. Если всего этого нет, то что делать народу?»

Экс-президент отмечает, что «люди хотят растить своих детей, строить для них хорошее будущее и давать им хорошее образование. Если мы не можем этого обеспечить, то должны воспринимать протесты нормально».

