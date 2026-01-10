Медведев грозит Европе «Орешником»

Европейские лидеры «хотят переноса войны» непосредственно в Европу, написал на своей англоязычной странице в соцсети X заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Запись появилась после того, как французская газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями парламентских партий и военным руководством, на которой обсуждалась возможная отправка войск в Украину после подписания мирного соглашения.
«Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск в Украине, но нет, «Микрон» продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну-ну, давайте. Вот что вы получите», — написал Медведев, прикрепив к своему посту видеозапись, снятую — как следует из метки на видео — камерой наблюдения в ночь на 9 января.
Ранее Минобороны России сообщило, что «по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник».
The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026