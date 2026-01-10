Пять штатов будут судиться с Белым домом

Штаты Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк, возглавляемые демократами, 8 января подали в федеральный суд Манхэттена иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за ее решения заморозить доступ к более $10 млрд федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям. Об этом сообщило агентство Reuters.