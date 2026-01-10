USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Пять штатов будут судиться с Белым домом

Из-за «детских денег»
16:51 550

Штаты Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк, возглавляемые демократами, 8 января подали в федеральный суд Манхэттена иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за ее решения заморозить доступ к более $10 млрд федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Министерство здравоохранения и социальных служб США 6 января заявило об ограничении доступа к средствам со стороны администрации президента в связи с опасениями по поводу их нецелевого использования.

Агентство передает, что ранее администрация Трампа предупреждала о возможном сокращении федерального финансирования штатов, управляемых демократами, из-за угрозы мошенничества.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 523
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3303
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1762
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2397
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2739
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1595
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3676
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11218
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6484

