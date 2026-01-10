USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Совместные учения Пакистана и США

17:00 476

Подразделения вооруженных сил Пакистана и США начали совместные антитеррористические маневры Inspired Gambit - 2026. Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью ВС Пакистана. 

По его информации, двухнедельные учения проводятся на базе Национального контртеррористического центра в городе Пабби северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно пресс-релизу, цель учений - укрепление оперативной совместимости подразделений ВС двух стран, а также обмен опытом проведения операций по борьбе с терроризмом. Отмечается, что особое внимание будет уделено отработке навыков ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 525
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3306
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1764
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2397
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2740
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1595
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3676
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11222
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6484

