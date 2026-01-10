Высокая скорость ракеты значительно сокращает время на ее обнаружение и перехват. По оценкам Королевского института объединенных служб, ракета, запущенная с запада России, может достичь Великобритании всего за 10 минут. Украинские системы ПВО, которые ранее успешно перехватывали до 80% ракет, сейчас справляются только с 54% последних атак, а гиперзвуковые ракеты еще больше усложняют защиту.

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна развивать скорость 10-11 Махов, преодолевать до 5500 км и может теоретически долететь до большей части Европы, пишет Sky News.

Издание пишет, что, хотя удар по Львову привел к ограниченным разрушениям, главное – демонстрация скорости, дальности и живучести ракеты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «Орешник» «серьезной угрозой» для безопасности Европы. Ракета упала примерно в 65 км от польской границы, подчеркивая потенциальный риск для НАТО.

«Орешник» – это больше, чем просто военное оружие, примененное против Украины: его также можно истолковать как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет «иностранным вмешательством» со стороны западных союзников и партнеров Украины», – пишет издание.

Несмотря на то, что последние запуски могли включать инертные боеголовки, стратегическое значение заключается в демонстрации возможностей ракеты на фоне изменения ядерной доктрины России и снижения порога ядерного ответа, отмечается в публикации Sky News.

В ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. По Львовской области Россия ударила баллистической ракетой «Орешник». По мнению аналитиков ISW, Россия выбрала целью для удара «Орешником» именно Львовскую область, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности.