USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

«Предупредительный выстрел Кремля»

пишет Sky News
17:04 1766

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна развивать скорость 10-11 Махов, преодолевать до 5500 км и может теоретически долететь до большей части Европы, пишет Sky News.

Высокая скорость ракеты значительно сокращает время на ее обнаружение и перехват. По оценкам Королевского института объединенных служб, ракета, запущенная с запада России, может достичь Великобритании всего за 10 минут. Украинские системы ПВО, которые ранее успешно перехватывали до 80% ракет, сейчас справляются только с 54% последних атак, а гиперзвуковые ракеты еще больше усложняют защиту.

Издание пишет, что, хотя удар по Львову привел к ограниченным разрушениям, главное – демонстрация скорости, дальности и живучести ракеты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «Орешник» «серьезной угрозой» для безопасности Европы. Ракета упала примерно в 65 км от польской границы, подчеркивая потенциальный риск для НАТО.

«Орешник» – это больше, чем просто военное оружие, примененное против Украины: его также можно истолковать как предупредительный выстрел Кремля против того, что он называет «иностранным вмешательством» со стороны западных союзников и партнеров Украины», – пишет издание.

Несмотря на то, что последние запуски могли включать инертные боеголовки, стратегическое значение заключается в демонстрации возможностей ракеты на фоне изменения ядерной доктрины России и снижения порога ядерного ответа, отмечается в публикации Sky News.

В ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. По Львовской области Россия ударила баллистической ракетой «Орешник». По мнению аналитиков ISW, Россия выбрала целью для удара «Орешником» именно Львовскую область, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 528
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3307
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1767
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2398
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2741
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1595
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3677
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11222
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6484

ЭТО ВАЖНО

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 528
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3307
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1767
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2398
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2741
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1595
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3677
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11222
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться