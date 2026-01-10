Совбез ООН срочно соберется из-за «Орешника»

USD 1.7000
В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и применение против нее баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Сообщение о проведении внеочередного заседания появилось на сайте Совбеза ООН.

Agence France Presse цитирует письмо постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника, в котором тот обращает внимание на разрушение украинской критической инфраструктуры. Он называет это «военными преступлениями, преступлениями против человечности и террором против гражданского населения». Мельник также говорит о применении против Украины российской ракетной системы «Орешник».

Минобороны России подтвердило, что в пятницу вечером применило «Орешник» для обстрела Львовской области.

«Этот удар представляет собой крайне серьезную и беспрецедентную угрозу безопасности европейского континента», — пишет Мельник.

Как передает AFP со ссылкой на дипломатические источники, просьбу Украины о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН поддержали Франция, Латвия, Дания, Греция, Либерия и Великобритания.

