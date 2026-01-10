USD 1.7000
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Американский сенатор: Это не демократия. Это империализм

17:27 589

Независимый американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро. По мнению сенатора, «это не демократия, это империализм». 

«Мадуро был диктатором. Но давайте не будем притворяться, будто Трампа волнует демократия. Он заигрывает с диктаторами, когда ему это выгодно… Трамп ясно дал понять: ему нужна венесуэльская нефть. Это не демократия. Это империализм», — написал сенатор в соцсети Х.

Ранее Сандерс назвал действия Вашингтона «старомодным империализмом». «Вы говорите о старомодном империализме. И на протяжении всей истории мира Англия, Испания, Португалия, могущественные нации вторгались в бедные, неразвитые регионы и просто эксплуатировали их ресурсы», — подчеркнул Сандерс в заявлении СNN.

По мнению сенатора, политика президента Дональда Трампа противоречит вековому движению в Латинской Америке, направленному на противодействие вмешательству Вашингтона во внутренние дела стран.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 534
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3309
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1768
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2401
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2741
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1596
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3678
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11227
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6485

