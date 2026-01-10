Американский сенатор: Это не демократия. Это империализм

Независимый американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро. По мнению сенатора, «это не демократия, это империализм».

«Мадуро был диктатором. Но давайте не будем притворяться, будто Трампа волнует демократия. Он заигрывает с диктаторами, когда ему это выгодно… Трамп ясно дал понять: ему нужна венесуэльская нефть. Это не демократия. Это империализм», — написал сенатор в соцсети Х.

Ранее Сандерс назвал действия Вашингтона «старомодным империализмом». «Вы говорите о старомодном империализме. И на протяжении всей истории мира Англия, Испания, Португалия, могущественные нации вторгались в бедные, неразвитые регионы и просто эксплуатировали их ресурсы», — подчеркнул Сандерс в заявлении СNN.

По мнению сенатора, политика президента Дональда Трампа противоречит вековому движению в Латинской Америке, направленному на противодействие вмешательству Вашингтона во внутренние дела стран.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.