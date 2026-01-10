Зеленский дал добро на новые операции СБУ

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара 10 января доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о спецоперациях ведомства. Об этом президент Украины написал в Telegram.

«Важно, что наши боевые операции Службы безопасности Украины реализуются именно так, как нужно Украине. Евгений (Хмара – ред.) доложил о деталях операций, которые состоялись недавно.

На сегодня еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть.

Новые операции тоже согласованы. Служба безопасности Украины продолжает противодействие и всем формам диверсий против Украины… Любая деятельность российских структур в Украине неизменно блокируется», - написал Зеленский.

Как пишут украинские СМИ, в субботу глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов страны по коррупции в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ в войсках.