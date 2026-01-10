USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Брат Эпштейна отвергает версию о самоубийстве финансиста

17:47 234

Брат осужденного финансиста Джеффри Эпштейна Марк заявил, что его родственник был убит в тюрьме, а не покончил с собой. Как сообщает People, он уверен, что скоро эта версия будет официально подтверждена, поскольку в феврале ожидается публикация нового отчета о вскрытии тела.

Джеффри Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. Эпштейн умер при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством.

«Джеффа убили. Я хочу знать, кто его убил и по чьему приказу?» — сказал Марк Эпштейн.

Сразу после гибели брата Марк привлек независимого специалиста — бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка, который пришел к выводу, что зафиксированные травмы не характерны для самоубийства. При этом в 2023 году ФБР и Минюст США заявляли об отсутствии убедительных доказательств насильственной смерти.

«Травмы не соответствовали тому, как его тело было найдено. Кого они пытаются защитить?» — задался вопросом брат финансиста.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с Джеффри Эпштейном. Часть из них касалась бывшего британского принца Эндрю. Также в документах нашли несколько фотографий миллиардера и филантропа Билла Гейтса с молодыми девушками и снимки обнаженной юной женщины, на теле которой написаны на английском цитаты из «Лолиты» писателя Владимира Набокова.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 540
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3310
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1771
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2401
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2741
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1597
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3678
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11237
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6485

ЭТО ВАЖНО

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 540
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3310
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1771
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2401
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2741
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1597
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3678
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11237
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6485
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться