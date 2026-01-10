USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг
Новость дня
Протесты в Иране: вывесили шахский флаг

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста

17:51 542

Накануне на заседании Аудиовизуального совета было принято решение о временной приостановке вещания Space TV, а также радиостанции Space FM.

В частности, на заседании был рассмотрен выпуск программы Gəl, danış, вышедший в эфир 25 декабря прошлого года на Space TV. По мнению членов Совета, в эфире имели место элементы пропаганды дискриминации, что является нарушением статьи 14.1.4 закона «О медиа». С учетом ранее вынесенного предупреждения Совет решил приостановить вещание телеканала 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00.

Кроме того, 3 декабря 2025 года в программе Radio diaqnoz на Space FM в рекламном материале о враче прошла информация о его лидерстве в отрасли в Азербайджане, что также признано нарушением рекламного законодательства. Радиостанция приостановит вещание 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00.

Председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа поддержал ведущего программы Gəl, danış Амиля Халила.

«Аудиовизуальный совет принял решение приостановить трансляцию телеканала Space TV на 3 часа, с 12:00 до 15:00 14 января, в связи с высказываниями ведущего, которые прозвучали в эфире программы Gəl, danış (в связи с нарушением требований статьи 14.1.4 закона «О медиа»).

Это совершенно неправильное решение. Хотя я лично не знаком с Амилем Халилом, талант и настойчивость которого ценю в его программах, он сделал смелое заявление в защиту общественной морали, никого лично не оскорблял, его рекомендация основана на здравой логике. Подобные шаги против журналиста, озвучивающего происходящую в обществе моральную деградацию, вредны. В таком случае, кто будет выступать против этих негативных явлений, кто будет внушать людям правильные идеи? Он не ругался, не оскорблял и выразил свое мнение в цивилизованном стиле, поэтому я считаю неправильным «нападать» из-за этого на телевидение и журналиста», - выразил свое мнение депутат Милли Меджлиса.

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 543
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3311
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1774
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2402
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2742
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1598
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3680
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11240
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6485

ЭТО ВАЖНО

Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста
17:51 543
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 3311
«Предупредительный выстрел Кремля»
«Предупредительный выстрел Кремля» пишет Sky News
17:04 1774
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
Экс-президент о протестах в Иране: «Власть привела людей к такому положению...»
15:55 2402
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
В Мешхеде убит сын генерала КСИР
15:34 2742
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1598
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
Лариджани: Иран в состоянии «горячей фазы войны»
12:50 3292
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 3680
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии
Пауза… Курды не оставят ружье и в Сирии наша корреспонденция
01:56 2745
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака
Иран бросает на свой народ «Хезболлу» и ополченцев из Ирака о развитии ситуации; обновлено 16:26
16:26 11240
Курды за ружье… в Иране!
Курды за ружье… в Иране! наши подробности
00:43 6485
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться