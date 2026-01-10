Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста

Накануне на заседании Аудиовизуального совета было принято решение о временной приостановке вещания Space TV, а также радиостанции Space FM.

В частности, на заседании был рассмотрен выпуск программы Gəl, danış, вышедший в эфир 25 декабря прошлого года на Space TV. По мнению членов Совета, в эфире имели место элементы пропаганды дискриминации, что является нарушением статьи 14.1.4 закона «О медиа». С учетом ранее вынесенного предупреждения Совет решил приостановить вещание телеканала 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00.

Кроме того, 3 декабря 2025 года в программе Radio diaqnoz на Space FM в рекламном материале о враче прошла информация о его лидерстве в отрасли в Азербайджане, что также признано нарушением рекламного законодательства. Радиостанция приостановит вещание 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00.