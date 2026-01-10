Вещание Space TV временно приостановили. Фазиль Мустафа поддержал журналиста

Накануне на заседании Аудиовизуального совета было принято решение о временной приостановке вещания Space TV, а также радиостанции Space FM.
В частности, на заседании был рассмотрен выпуск программы Gəl, danış, вышедший в эфир 25 декабря прошлого года на Space TV. По мнению членов Совета, в эфире имели место элементы пропаганды дискриминации, что является нарушением статьи 14.1.4 закона «О медиа». С учетом ранее вынесенного предупреждения Совет решил приостановить вещание телеканала 14 января 2026 года с 12:00 до 15:00.
Кроме того, 3 декабря 2025 года в программе Radio diaqnoz на Space FM в рекламном материале о враче прошла информация о его лидерстве в отрасли в Азербайджане, что также признано нарушением рекламного законодательства. Радиостанция приостановит вещание 15 января 2026 года с 18:00 до 21:00.
Председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Фазиль Мустафа поддержал ведущего программы Gəl, danış Амиля Халила.
«Аудиовизуальный совет принял решение приостановить трансляцию телеканала Space TV на 3 часа, с 12:00 до 15:00 14 января, в связи с высказываниями ведущего, которые прозвучали в эфире программы Gəl, danış (в связи с нарушением требований статьи 14.1.4 закона «О медиа»).
Это совершенно неправильное решение. Хотя я лично не знаком с Амилем Халилом, талант и настойчивость которого ценю в его программах, он сделал смелое заявление в защиту общественной морали, никого лично не оскорблял, его рекомендация основана на здравой логике. Подобные шаги против журналиста, озвучивающего происходящую в обществе моральную деградацию, вредны. В таком случае, кто будет выступать против этих негативных явлений, кто будет внушать людям правильные идеи? Он не ругался, не оскорблял и выразил свое мнение в цивилизованном стиле, поэтому я считаю неправильным «нападать» из-за этого на телевидение и журналиста», - выразил свое мнение депутат Милли Меджлиса.