«Звездный» рейд: в Стамбуле задержаны известные актеры

Турецкая жандармерия в рамках антинаркотической операции провела рейды в двух ночных клубах Стамбула и пятизвездочном отеле Bebek на берегу Босфора, в результате чего были задержаны семь человек, включая известных актеров Джана Ямана и Селен Гёргюзель, сообщила газета Hurriyet.

Кроме того, под стражу взяли владельца гостиницы, где, по версии следствия, проходили закрытые вечеринки с употреблением наркотиков представителями местной элиты. В полиции утверждают, что собственник превратил отельную резиденцию в подпольный игорный дом. В операции были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.

Антинаркотические мероприятия в Стамбуле продолжаются уже несколько месяцев. Ранее в рамках расследования по делам о приобретении, хранении и употреблении запрещенных веществ был задержан актер Догукан Гюнгер, известный по сериалу «Клюквенный щербет».

Фигурантами этого же дела стали актриса Эзги Эйюбоглу, снимавшаяся в сериале «Великолепный век», а также главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой.

Всего по итогам расследования были задержаны около 30 человек, среди которых представители культурной сферы и блогеры.