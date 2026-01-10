Выбор Трампа: продлить соглашение с Россией или открыть гонку

Президенту США Дональду Трампу следует принять предложение российского лидера Владимира Путина и продлить на год действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в феврале. Так считают аналитики агентства Bloomberg.

«США должны ответить на инициативу Путина, предложив продлить на год текущие условия договора. Восстановление инспекций укрепит уверенность обеих сторон в том, что другая сторона действительно выполняет обязательства», – говорится в сообщении.

Дополнительным доводом в пользу продления ДСНВ аналитики называют сохранение формата двусторонних консультаций, которые проходят два раза в год.

«Их можно было бы использовать для обсуждения других вопросов», – полагают эксперты агентства, отмечая, что это дало бы возможность «профессионалам с обеих сторон снова привыкнуть к сотрудничеству».

В сентябре прошлого года Путин предложил США сохранить на год количественные потолки истекающего ДСНВ по боезарядным носителям, чтобы «не провоцировать гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности».