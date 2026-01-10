Госкомитет вносит ясность

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев прокомментировал распространяемые утверждения о состоянии зданий в жилом комплексе Qobu Park в Гарадагском районе Баку.
В сообщении пресс-службы Госкомитета говорится, что «ранее в ходе аналогичного инцидента по результатам технического осмотра и инженерных проверок, проведенных компанией-подрядчиком и соответствующими органами, каких-либо проблем, связанных с прочностью и безопасностью зданий, выявлено не было. Техническое состояние комплекса находится под постоянным контролем подрядчика. В рамках мониторинга регулярно проводятся оценки, и при возникновении необходимости принимаются превентивные меры».