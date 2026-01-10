USD 1.7000
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Премьер Дании «ошеломлена» заявлениями Трампа и его команды

19:10

Заявления президента США Дональда Трампа и заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера о притязаниях Вашингтона на Гренландию шокировали премьер-министра Дании Метте Фредериксен и европейских лидеров. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, в марте 2025 года он выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Миллер ранее на этой неделе поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Премьер Дании, отмечает The New York Times, давно всерьез воспринимала угрозы Трампа и пыталась аккуратно убедить американского лидера отказаться от этой идеи. Резкие высказывания Миллера ошеломили ее и привели европейских коллег Фредериксен в «состояние, близкое к панике», отмечает издание. По его сведениям, лидеры европейских стран пытаются согласовать возможный ответ на заявления Трампа и надеются найти способ избежать конфронтации с Вашингтоном.

Среди рассматриваемых ими шагов NYT называет в том числе согласие «укрепить силы НАТО для более эффективного противостояния влиянию Китая и России» и даже предоставление Трампу доступа к месторождениям полезных ископаемых Гренландии.

