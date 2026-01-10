Авраамовы соглашения и визиты на высоком уровне: Токаев и Нетаньяху созвонились

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор по инициативе израильской стороны. Об этом сообщает Акорда.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по широкому кругу вопросов как двусторонней, так и многосторонней повестки. Также была достигнута договоренность поддерживать плотные контакты, в том числе в целях подготовки визитов на высшем уровне.

Нетаньяху поблагодарил Токаева за решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям, охарактеризовав этот шаг как «смелый и дальновидный» и отметив его значимость для укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Ранее новостной ресурс Azerbaijani-Israeli Alliance Global News сообщил, что 27 января глава МИД Израиля Гидеон Саар посетит Казахстан после однодневного визита в Азербайджан.