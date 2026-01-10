USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Новость дня
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Авраамовы соглашения и визиты на высоком уровне: Токаев и Нетаньяху созвонились

19:13 463

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор по инициативе израильской стороны. Об этом сообщает Акорда.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по широкому кругу вопросов как двусторонней, так и многосторонней повестки. Также была достигнута договоренность поддерживать плотные контакты, в том числе в целях подготовки визитов на высшем уровне.

Нетаньяху поблагодарил Токаева за решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям, охарактеризовав этот шаг как «смелый и дальновидный» и отметив его значимость для укрепления мира, стабильности и международного диалога.

Ранее новостной ресурс Azerbaijani-Israeli Alliance Global News сообщил, что 27 января глава МИД Израиля Гидеон Саар посетит Казахстан после однодневного визита в Азербайджан.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 181
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 553
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1869
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4099
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2161
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1816
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2828
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1783
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4290
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13497
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8902

ЭТО ВАЖНО

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 181
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 553
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1869
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4099
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2161
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1816
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2828
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1783
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4290
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13497
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться