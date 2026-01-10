В Ереване отменили авиарейсы в Тегеран

На фоне продолжающихся протестов в Иране приостановлено авиасообщение между Тегераном и Ереваном, сообщили армянские СМИ.

По данным аэропорта Звартноц, рейс из иранской столицы должен был приземлиться в 17:15 по ереванскому времени. А самолет в Тегеран должен был вылететь в 18:15.

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономических проблем. Акции распространились на многие города страны. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что США придут на помощь протестующим, если «Иран начнет стрелять и убивать мирных демонстрантов». Высший совет национальной безопасности Ирана возложил ответственность за происходящее на США и Израиль, обвинив их в организации волнений в исламской республике.