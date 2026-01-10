USD 1.7000
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

В Ереване отменили авиарейсы в Тегеран

19:39 330

На фоне продолжающихся протестов в Иране приостановлено авиасообщение между Тегераном и Ереваном, сообщили армянские СМИ.

По данным аэропорта Звартноц, рейс из иранской столицы должен был приземлиться в 17:15 по ереванскому времени. А самолет в Тегеран должен был вылететь в 18:15.

Протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и экономических проблем. Акции распространились на многие города страны. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что США придут на помощь протестующим, если «Иран начнет стрелять и убивать мирных демонстрантов». Высший совет национальной безопасности Ирана возложил ответственность за происходящее на США и Израиль, обвинив их в организации волнений в исламской республике.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 186
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 559
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1874
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4100
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2164
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1816
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2830
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1786
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4290
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13499
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8903

