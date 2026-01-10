Орбана снова в премьеры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Такое решение принял 31-й съезд партии в Будапеште. Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле 2026 года.

Виктор Орбан был избран делегатами форума единогласно и на безальтернативной основе. Премьер поблагодарил участников за доверие. По словам Орбана, он «после 20 лет пребывания на посту премьер-министра по-прежнему готов к выполнению этой задачи».

Основной оппонент коалиции ФИДЕС и ее младших партнеров (христианских демократов) — оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.