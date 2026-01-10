USD 1.7000
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Орбана снова в премьеры

19:38 604

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост главы правительства от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Такое решение принял 31-й съезд партии в Будапеште. Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле 2026 года.

Виктор Орбан был избран делегатами форума единогласно и на безальтернативной основе. Премьер поблагодарил участников за доверие. По словам Орбана, он «после 20 лет пребывания на посту премьер-министра по-прежнему готов к выполнению этой задачи».

Основной оппонент коалиции ФИДЕС и ее младших партнеров (христианских демократов) — оппозиционная партия «Тиса». Ее возглавляет бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 189
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 563
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1878
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4102
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2166
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1816
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2833
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1787
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4291
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13499
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8904

