Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Гренландский тупик: у ЕС нет стратегии

19:51 346

В Евросоюзе пока не выработан четкий план действий на случай возможных шагов США по установлению контроля над Гренландией, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, у европейских государств отсутствует и стратегия по предотвращению возможного подкупа жителей Гренландии или давления на автономию с целью ее отделения от Дании, что в Брюсселе считают более реалистичными сценариями. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп в любом случае располагает преимуществом и способен ответить «более сильным ударом или выдвинуть более серьезные угрозы».

В европейских политических кругах обсуждается возможность ответных шагов, включая закрытие американских военных баз или введение запрета на приобретение казначейских облигаций США. Однако, как подчеркивает издание, вероятность того, что ЕС действительно пойдет на такие меры, остается невысокой. Вместо этого лидеры стран Европы предпочитают прибегать к «стратегическому давлению» на Трампа, стремясь тем самым сохранить поддержку Вашингтона по украинскому направлению.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в период своего первого президентского срока он выдвигал идею выкупа острова, а в марте 2025 года выразил уверенность в возможности его аннексии. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее также поставил под сомнение право Дании на контроль над Гренландией, заявив, что остров должен войти в состав США.

