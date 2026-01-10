USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Новость дня
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Последние новости из Ирана: протест потопили в крови

о развитии ситуации
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
19:46 1938

Мировым СМИ все труднее получать информацию о происходящем в Иране – власти повсеместно отключили в стране интернет. Однако судя по тем информационным крупицам, поступающим из охваченного революционными событиями Ирана благодаря масковскому Starlink, иранские власти погружают страну в кровавый омут репрессий.

Приказ о расстреле протестующих был отдан руководству Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другим силовым подразделениям после предупреждений верховного духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. В своем выступлении, которое транслировалось по государственному телевидению Ирана, Хаменеи открыто заявил: «Исламская республика пришла к власти ценой крови нескольких сотен тысяч честных людей, и она не отступит перед теми, кто это отрицает».

В свете сообщений о нерешительности полицейских сил применить оружие против народа, как и прогнозировалось экспертами, высшее руководство исламской республики сделало ставку на репрессивный потенциал КСИР. Мировым СМИ не удалось получить точные данные о числе расстрелянных, однако врач и фельдшер из двух тегеранских больниц связались с Би-би-си и сообщили, что их медучреждения переполнены ранеными.

В свете сообщений о нерешительности полицейских сил применить оружие против народа, как и прогнозировалось экспертами, высшее руководство исламской республики сделало ставку на репрессивный потенциал КСИР

Один врач заявил, что в одной из глазных клиник Тегерана начался кризис. Би-би-си также получила сообщение от медика из другой больницы, где сообщили о нехватке хирургов для обработки потока пациентов.

Иранский врач, связавшийся с Би-би-си через спутниковый интернет Starlink в пятницу вечером, сообщил, что больница Фараби — главный офтальмологический центр Тегерана — перешла в кризисный режим, а службы неотложной помощи перегружены. 

Сообщается, что прием пациентов, не нуждающихся в срочной госпитализации, и хирургические операции были приостановлены, а персонал для экстренной помощи был полностью мобилизован.

В четверг Би-би-си также получила видео- и аудиосообщение от медика из больницы в городе Шираз на юго‑западе страны. Он сообщил, что в больницу поступает большое количество раненых: хирургов не хватает, чтобы справиться с наплывом пациентов. По его словам, многие раненые получили огнестрельные ранения в голову и глаза.

Медицинский работник другой больницы в Тегеране также сообщил Би-би-си, что среди их пациентов есть пострадавшие от огнестрельных ранений.

Иранские больницы переполнены ранеными

На кадрах, распространившихся в интернете, видны тела, уложенные на землю перед тегеранскими больницами. По поступающим данным, силы режима собирают тела с улиц и увозят их в неизвестном направлении.

В настоящее время нет информации о масштабах протестов и о том, как применение оружия прошлой ночью повлияло на количество людей, выходящих на улицы. Эксперты по Ирану, бывшие западные дипломаты и разведчики высказывают разные мнения о дальнейшем развитии событий. По мнению некоторых, применение оружия и массовые расстрелы демонстрантов приведут к очередному подавлению протестов. Ситуацию осложняет и то, что у протестующих нет лидера, а сами выступления носят в основном стихийный характер.

Бывший британский посол в Иране Саймон Гасс заявил: «Нам действительно не следует забегать слишком далеко вперед», обсуждая возможную смену режима. Он отметил, что отсутствие организованной оппозиции внутри Ирана означает: у людей нет лидера, вокруг которого они могли бы сплотиться и который предложил бы альтернативу нынешней власти.

Однако бывший посол добавил, что нынешние протесты отличаются от предыдущих, поскольку привлекают «гораздо более широкое движение протестующих, чем мы обычно наблюдали в прошлом», что связано с тем, что обычным людям «практически невозможно свести концы с концами из‑за экономического кризиса».

В Иране настал революционный момент?

Но, по мнению других аналитиков, нынешние протесты могут привести к краху режима. 

Профессор государственного управления из США и известный теоретик революций Джек Голдстоун в интервью Radio Farda заявил, что в Иране «появились признаки наступления революционного процесса».

«Для начала революции необходимо, чтобы большое количество людей бросило вызов власти режима и потребовало его свержения. Думаю, именно это и происходит. Мы находимся в начале революционного процесса. Но мы уже много раз видели подобное в Иране, и режим оказывался достаточно жестоким и подавлял протесты. На этот раз, похоже, наибольшую угрозу режиму представляет именно протест, потому что в нем участвуют все. Столица, небольшие города, пожилые люди, молодежь, торговцы на базарах закрывают свои магазины. Поэтому я считаю, что это самый масштабный протест, который я видел с 2009 года — как с географической точки зрения, так и с точки зрения разнообразия участвующих групп», — сказал американский профессор.

Так сколько же людей должно выйти на улицы, чтобы революция состоялась и режим сменился? Джек Голдстоун отмечает, что для успеха революции в разных странах требуется разное количество людей, но назвать конкретную цифру невозможно.

Что предрекает Джек Голдстоун?

«Революция может произойти на площади, заполненной людьми, или, скажем, при участии 100 тысяч человек. Если это пугает правителя, и он спасается бегством, как это случилось в Украине, — это революция. Поэтому нет определенного числа. Для успеха или провала революции важна решимость Революционной гвардии, басиджей и любых других сил, которые может задействовать аятолла», — подчеркнул Голдстоун.

Профессор отмечает, что на нынешнем этапе режим утратил легитимность, не может найти выход из многолетнего экономического кризиса, а национальная валюта стремительно обесценивается.

«Режим просто не выполнил того, ради чего пришел к власти. Он не обеспечивает безопасность Ирана, не обеспечивает стабильность в стране. Он не защищает средства к существованию людей. Поэтому, я думаю, сейчас наблюдаются общее нетерпение, гнев и неприятие, которые достигли беспрецедентного уровня после израильских атак и массовой инфляции», — рассказал Голдстоун.

Читайте по теме

Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8702
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
8 января 2026, 10:56 6883
Новая оппозиция: футбол Хамида Шаханаги комментирует для haqqin.az
3 октября 2025, 21:53 7843
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 189
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 567
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1881
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4104
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2169
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2834
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1789
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13501
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8904

ЭТО ВАЖНО

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 189
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 567
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1881
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4104
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2169
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2834
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1789
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13501
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8904
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться