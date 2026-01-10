Сладкий транзит: российский сахар едет в Армению через Азербайджан

В Армению ожидается поступление новой крупной партии российской продукции, которая будет доставлена по железной дороге транзитом через территорию Азербайджана, сообщили армянские СМИ.

По имеющимся данным, в ближайшие дни в Армению планируется ввезти около 1 тыс. тонн сахара из России с использованием данного маршрута.

Ранее сообщалось об отправке из Азербайджана в Армению очередной партии нефтепродуктов. Всего со станции Баладжары в Армению было отгружено 2 698 тонн груза – 48 железнодорожных вагонов, включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.