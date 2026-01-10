USD 1.7000
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Сладкий транзит: российский сахар едет в Армению через Азербайджан

20:01 371

В Армению ожидается поступление новой крупной партии российской продукции, которая будет доставлена по железной дороге транзитом через территорию Азербайджана, сообщили армянские СМИ.

По имеющимся данным, в ближайшие дни в Армению планируется ввезти около 1 тыс. тонн сахара из России с использованием данного маршрута.

Ранее сообщалось об отправке из Азербайджана в Армению очередной партии нефтепродуктов. Всего со станции Баладжары в Армению было отгружено 2 698 тонн груза – 48 железнодорожных вагонов, включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 190
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 568
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1881
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4104
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2171
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2835
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1790
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13501
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8904

