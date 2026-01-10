Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»

Иранские хакеры раскрыли личности 600 человек, якобы связанных с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщило агентство Tasnim.

По утверждению хакеров, агенты якобы занимались организацией массовых беспорядков в исламской республике.

По данным Tasnim, задачей агентов было «создание хаоса и беспорядка, а также превращение протестов в источник нестабильности».

С 28 декабря в Иране проходят крупнейшие за последние три года протесты против властей, люди выходят на улицы Тегерана и других городов, несмотря на выключенный интернет и жесткие действия сил безопасности.