Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Поток просителей убежища в ЕС падает

20:17 290

В 2025 году количество заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), сократилось почти на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило порядка 780,2 тыс., сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на предварительный доклад Европейской комиссии.

Как уточняет газета, с начала января по середину декабря 2025 года в 27 государствах ЕС, а также в странах-партнерах — Швейцарии и Норвегии — было зафиксировано около 780,2 тыс. обращений за убежищем. Это почти на 20% меньше, чем за тот же период 2024 года. Основным фактором снижения, отмечает издание, стало уменьшение числа заявлений от граждан Сирии.

В материалах Еврокомиссии учитываются как первичные, так и повторные обращения. Наибольшее количество ходатайств за указанный период пришлось на Германию — порядка 149,1 тыс. Далее следуют Франция (148,6 тыс.), Испания (137,3 тыс.) и Италия (125,8 тыс.).

В начале января МВД ФРГ сообщило о заметном сокращении притока просителей убежища в страну. По данным ведомства, в 2025 году число первичных заявлений уменьшилось на 51% по сравнению с 2024 годом и составило 113 236.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 194
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 572
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1884
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4105
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2174
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2835
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1793
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13501
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8906

