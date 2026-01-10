Поток просителей убежища в ЕС падает

В 2025 году количество заявлений о предоставлении убежища, зарегистрированных Европейским агентством по вопросам убежища (EUAA), сократилось почти на 20% по сравнению с предыдущим годом и составило порядка 780,2 тыс., сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на предварительный доклад Европейской комиссии.

Как уточняет газета, с начала января по середину декабря 2025 года в 27 государствах ЕС, а также в странах-партнерах — Швейцарии и Норвегии — было зафиксировано около 780,2 тыс. обращений за убежищем. Это почти на 20% меньше, чем за тот же период 2024 года. Основным фактором снижения, отмечает издание, стало уменьшение числа заявлений от граждан Сирии.

В материалах Еврокомиссии учитываются как первичные, так и повторные обращения. Наибольшее количество ходатайств за указанный период пришлось на Германию — порядка 149,1 тыс. Далее следуют Франция (148,6 тыс.), Испания (137,3 тыс.) и Италия (125,8 тыс.).

В начале января МВД ФРГ сообщило о заметном сокращении притока просителей убежища в страну. По данным ведомства, в 2025 году число первичных заявлений уменьшилось на 51% по сравнению с 2024 годом и составило 113 236.