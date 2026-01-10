Их наградил Алиев: кто они, видные представители азербайджанской диаспоры?

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лидеров азербайджанской диаспоры. На основании распоряжения Новрузов Джахангир Муталлиб оглу удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики", Ашина Масуд Рустам оглу – ордена "Шохрат", Аджар Зия Закир Муса оглу - ордена "Достлуг", Алафердов Акиф Гадир оглу, Калантар Халил Алимамед оглу, Керимова Севиндж Керим гызы, Панахова Фарида Фархад гызы, Сираджев Бахтияр Тахир оглу, Зейналова Хадиджа Абдулрагим гызы – медали "Tерегги". Oни удостоены этих высоких наград за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской диаспоры. Предлагаем вашему вниманию краткую информацию о награжденных деятелях азербайджанской диаспоры.

Народный артист Aзербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джахангир Новрузов живет в турецком городе Адана. За заслуги перед тюркским миром он награжден ТЮРКСОЙ различными медалями. Одновременно как заместитель председателя Ассоциации культуры и солидарности Адана-Азербайджан прилагает усилия для сохранения культурных и духовных ценностей азербайджанского народа, традиций азербайджанского театра в братской Турции.

Mасуд Ашина – датский невролог и ученый международного уровня азербайджанского происхождения. По окончании в 1988 году Азербайджанского медицинского университета продолжил образование в Дании, обучаясь в резидентуре Копенгагенского университета по неврологии, а также получил докторскую степень PhD и DMSc. В настоящее время Ашина является профессором неврологии Копенгагенского университета и работает в больнице университета - Rigshospitalet. Pаспоряжением президента от 8 декабря 2020 года Масуд Ашина избран членом Попечительского совета Фонда "YAŞAT". За заслуги в диаспорской деятельности азербайджанский профессор распоряжением президента Ильхама Алиева награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Руководитель Дома Азербайджана в Игдыре и координатор Международной организации "Карабах" Зия Закир Аджар – известный писатель и исследователь, публицист, поэт, художник и деятель культуры, работающий в Игдырском регионе Турции; автор глубоких научных, литературных и исторических работ, в частности, известен своими произведениями, пропагандирующими культуру Игдыра, а также является председателем "Ассоциации сохранения и поддержки единства языка, истории и культуры Игдыр-Азербайджан".

Председатель Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан", почетный президент Общественного объединения "Aзери" Акиф Алафердов занимается диаспорской деятельностью в Кыргызстане. Акифу Алафердову принадлежит большая роль в оказании правовой помощи диаспоре в Кыргызстане, ставшем в течение 90 лет родиной пяти поколений азербайджанцев, потомкам азербайджанцев, сосланных в 1930-х годах в Кыргызстан, для получения компенсации. Заслуженный врач Кыргызстана Акиф Аллахвердов награжден медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

Одна из известных представителей нашей культуры Севиндж Керимова в 1980–1990-х годах, наряду с телевизионными программами, работала в качестве режиссера и продюсера массовых мероприятий. Создатель группы "Карван", С.Керимова продолжившая деятельность в США, была продюсером в компании Golden Arts Entertainment Production. При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой являлась организатором международных проектов под названием "Бакинская осень – спустя 35 лет" и "Bместе". Севиндж Керимова также награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". Скончалась 7 января 2026 года.

Халил Калантар, живущий в Японии с 1981 года, работал в университетах Нагоя и Тохоку, получил степень доктора. Впервые в мире создал подсветку одной из основных частей жидкокристаллического дисплея. Его работы опубликованы на английском, японском, китайском и корейском языках, автор многочисленных патентов и изобретений. Диаспорская организация, возглавляемая Халилом Калантаром, играет большую роль в доведении азербайджанских реалий до японской общественности, пропаганде азербайджанской культуры.

Активистка азербайджанской диаспоры в Британии Фарида Панахова является руководителем онлайн-школы "Карабах", действующей с сентября 2021 года при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Важнейшая цель школы заключается в оценке учащихся и поддержке их личного развития. Дружный и профессиональный коллектив ставит задачу, опираясь на принципы инклюзивного образования, обеспечить хорошее обучение азербайджанскому языку, а также дать детям глубокие знания о наследии, культуре, музыке и истории Азербайджана. В настоящее время в школе получают образование около 50 учащихся.

Бахтияр Сираджев как активный член диаспоры, занимаясь не только научной, но и общественно-культурной деятельностью, достойно представляет свой народ. Oн – член арт-клуба, созданного при Венском международном центре, организовал выставки азербайджанских художников в Вене. Являлся координатором инициативной группы "BİZ – продолжение пути Победы". За заслуги в диаспорской деятельности Бахтияр Сираджев распоряжением президента награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".