Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены

В Харькове в субботу прогремела серия взрывов на фоне угрозы ракетных ударов, пострадал один из объектов инфраструктуры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По данным местных пабликов, около 16:25 в Харькове прогремели несколько мощных взрывов. Одновременно Воздушные силы ВСУ предупредили о существующей ракетной угрозе для Харьковской области.

«Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются», – написал мэр Харькова.

Позже он уточнил, что по объекту был нанесен двойной удар российскими ракетами. «К счастью, без погибших и пострадавших», – отметил Терехов.

Он также сообщил о падении обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил факт попадания в Слободском районе и добавил, что информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь Национальная полиция Украина сообщила, что российская армия сбросила на Славянск Донецкой области управляемую авиабомбу, есть разрушения и пострадавшие.

«Сегодня войска РФ сбросили на город управляемую бомбу мощностью 250 кг, которая попала в частный двор. Разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела ранения получили семь человек, в том числе две женщины. «Полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли в больницу», – отметили правоохранители.