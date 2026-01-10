USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Новость дня
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены

20:32 196

В Харькове в субботу прогремела серия взрывов на фоне угрозы ракетных ударов, пострадал один из объектов инфраструктуры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По данным местных пабликов, около 16:25 в Харькове прогремели несколько мощных взрывов. Одновременно Воздушные силы ВСУ предупредили о существующей ракетной угрозе для Харьковской области.

«Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются», – написал мэр Харькова.

Позже он уточнил, что по объекту был нанесен двойной удар российскими ракетами. «К счастью, без погибших и пострадавших», – отметил Терехов.

Он также сообщил о падении обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил факт попадания в Слободском районе и добавил, что информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь Национальная полиция Украина сообщила, что российская армия сбросила на Славянск Донецкой области управляемую авиабомбу, есть разрушения и пострадавшие.

«Сегодня войска РФ сбросили на город управляемую бомбу мощностью 250 кг, которая попала в частный двор. Разрушениям подверглись пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль», – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела ранения получили семь человек, в том числе две женщины. «Полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли в больницу», – отметили правоохранители.

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 197
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 573
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1890
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4105
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2175
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2835
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1794
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13503
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8906

ЭТО ВАЖНО

Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 197
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 573
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 1890
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4105
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 2175
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1817
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо
Дрон над мэрией: курдские боевики ударили по Алеппо обновлено 19:24
19:24 2835
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий
18:45 1794
Боль обреченных на смерть
Боль обреченных на смерть последние из могикан
11:59 4292
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается
Иранские города охвачены протестами. Интернет-блэкаут продолжается о развитии ситуации; обновлено 18:39
18:39 13503
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви?
Поддержит ли Южный Азербайджан принца Пехлеви? на главный вопрос haqqin.az отвечает известный иранский литератор Али Хусейн Нежат
03:27 8906
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться