Зеленский предупредил Россию: наши связи с партнерами не порвать

Украина отслеживает все попытки России подорвать отношения с международными партнерами и примет соответствующие меры посредством разведки, спецслужб и дипломатических каналов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Россия пытается навредить сотрудничеству Украины с партнерами, привлекая свои «активы» на Западе. Украина видит эти действия и готовит меры противодействия.

«Фиксируем все попытки россиян «сломать» наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов привлекает Москва, через кого пытается действовать. Какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимо: и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством партнеров и санкциями», – пообещал Зеленский.