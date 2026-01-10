USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Зеленский предупредил Россию: наши связи с партнерами не порвать

20:48 748

Украина отслеживает все попытки России подорвать отношения с международными партнерами и примет соответствующие меры посредством разведки, спецслужб и дипломатических каналов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Россия пытается навредить сотрудничеству Украины с партнерами, привлекая свои «активы» на Западе. Украина видит эти действия и готовит меры противодействия.

«Фиксируем все попытки россиян «сломать» наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов привлекает Москва, через кого пытается действовать. Какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимо: и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством партнеров и санкциями», – пообещал Зеленский.

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 579
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6122
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1201
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15849
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1510
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2308
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3952
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3675
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3735

