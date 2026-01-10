USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Нобелевский комитет напомнил лидеру оппозиции: премию нельзя передавать

Нобелевский комитет «в связи с многочисленными запросами» опубликовал пресс-релиз о неизменности статуса лауреата Нобелевской премии мира.

«Факты ясны и хорошо установлены. После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует постоянно», — говорится в заявлении комитета.

Ранее один из лидеров венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая в 2025 году получила Нобелевскую премию мира, заявила, что готова передать или разделить эту награду с президентом США Дональдом Трампом.

Нобелевский комитет присудил премию мира Марии Корине Мачадо с формулировкой «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она посвятила награду «страдающему народу Венесуэлы» и Дональду Трампу «за его решительную поддержку нашего дела». После событий 3 января, когда американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что для венесуэльцев «настало время свободы». Позже она добавила, что еще больше утвердилась во мнении, что президент США заслуживает Нобелевской премии мира.

Сам Трамп при этом заявил, что Венесуэлой намерены управлять США в сотрудничестве с вице-президентом Делси Родригес, соратницей Мадуро. У Мачадо же, по словам Трампа, нет достаточной поддержки в стране. Источники The Washington Post сообщали, что Трамп отказался поддерживать Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию, которую он очень хотел получить.

