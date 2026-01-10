USD 1.7000
Предполагаемые цели «Орешника» — аэродром и авиазавод

Целями российского удара ракетным комплексом «Орешник» в Львовской области стали аэродром «Скнилов» и Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщает издание «Политика страны».

Эту же информацию подтверждают OSINT-исследователи, которые изучили и геолоцировали видео удара.

Утверждается, что в результате атаки повреждены взлетные полосы аэродрома, здание авиазавода, припаркованные рядом автомобили. Львовский авиазавод уже подвергался российским ударам в начале полномасштабной войны в марте 2022 года.

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии Reuters подтвердил, что «Орешник» поразил цех государственного предприятия во Львове. По его словам, ракета, вероятно, не несла боевого заряда и применялась для демонстрации силы.

Ранее военные паблики сообщали, что целью удара был газовый терминал в городе Стрый — крупнейшее в Европе газовое хранилище.

Минобороны РФ заявляло, что нанесло утром 9 января массированный удар по Украине, в том числе ракетным комплексом «Орешник», в ответ якобы на «атаку» ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина на Валдае.

12 января Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за российского удара «Орешником» по Украине. Заседание созвано по инициативе Киева.

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 592
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6127
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1205
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15862
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1513
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2312
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3955
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3678
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3738

