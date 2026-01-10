Предполагаемые цели «Орешника» — аэродром и авиазавод

Эту же информацию подтверждают OSINT-исследователи, которые изучили и геолоцировали видео удара.

Целями российского удара ракетным комплексом «Орешник» в Львовской области стали аэродром «Скнилов» и Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщает издание «Политика страны».

Утверждается, что в результате атаки повреждены взлетные полосы аэродрома, здание авиазавода, припаркованные рядом автомобили. Львовский авиазавод уже подвергался российским ударам в начале полномасштабной войны в марте 2022 года.

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии Reuters подтвердил, что «Орешник» поразил цех государственного предприятия во Львове. По его словам, ракета, вероятно, не несла боевого заряда и применялась для демонстрации силы.

Ранее военные паблики сообщали, что целью удара был газовый терминал в городе Стрый — крупнейшее в Европе газовое хранилище.

Минобороны РФ заявляло, что нанесло утром 9 января массированный удар по Украине, в том числе ракетным комплексом «Орешник», в ответ якобы на «атаку» ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина на Валдае.

12 января Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за российского удара «Орешником» по Украине. Заседание созвано по инициативе Киева.