Куба на грани: экономический кризис, но режим держится на плаву

Экономика Кубы переживает острый кризис, однако это не означает неминуемого краха режима, отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные Центрального разведывательного управления США.

По информации агентства, аналитические доклады ЦРУ описывают экономическую ситуацию на Кубе как крайне сложную, особенно в энергетической сфере, на фоне санкций, дефицита топлива и регулярных отключений электроэнергии. Возможное прекращение поставок венесуэльской нефти способно еще сильнее осложнить управление страной, указывает Reuters.

Эксперты подчеркивают, что экономика Кубы, и без того находившаяся в упадке, сейчас переживает один из худших периодов со времен «особого периода» 1990-х годов. По данным одного из источников, за пределами Гаваны блэкауты продолжаются в среднем по 20 часов в сутки. Разведка также фиксирует демографический коллапс: массовая эмиграция молодежи, по оценкам, сократила население с заявленных 10 млн до менее чем 9 млн, что потенциально снижает давление на власть со стороны протестного движения.

«С одной стороны, когда население голодает, его мысли сосредоточены на выживании, а не на политике. С другой, отчаяние может побудить людей потерять страх и выйти на улицы», – отметил профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Ричард Файнберг.

По мнению аналитиков, вопрос о том, перерастет ли экономическое отчаяние в политический взрыв, остается открытым.