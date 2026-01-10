USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

«Конец эпохе выписывания чеков»: Рубио о выходе США из организаций

21:28 1122

Администрация США объявила о выходе из 66 международных организаций, так как они превратились в неэффективные бюрократические структуры. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«То, что мы называем международной системой, сегодня переполнено сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют взаимно пересекающиеся полномочия, проводят дублирующие друг друга действия, дают неэффективные результаты и характеризуются неэффективным с точки зрения финансов и этики управлением», – сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что даже те организации, которые когда-то выполняли полезные функции, все чаще превращаются в неэффективные бюрократические структуры, платформы для политизированной деятельности или инструменты, противоречащие интересам США. Он отметил, что деятельность таких организаций часто не только не приносит результатов, но и препятствует тем, кто пытается решить ту или иную проблему.

«Эпоха выписывания открытых чеков международным бюрократическим структурам закончилась», – отметил американский дипломат.

Рубио добавил, что это не означает, будто США отворачиваются от мира, однако Америка отвергает устаревшую модель многосторонности, которая воспринимает американских налогоплательщиков как гарантов растущей архитектуры глобального управления.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций, которые, по мнению Вашингтона, перестали отвечать интересам Америки.

Все федеральные ведомства США прекратят участие в их деятельности и финансирование. В список вошли 31 структура ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК) и структуру ООН по вопросам гендерного равенства «ООН-женщины».

