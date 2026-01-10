USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Мэр Нью-Йорка назвал ХАМАС террористами

21:45 647

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани отреагировал на акцию протеста в поддержку ХАМАС.

По сообщению израильских СМИ, протест состоялся в четверг вечером в районе Кью Гарденс-Хиллз, на него пришли как сторонники Палестины, так и Израиля. Первые скандировали лозунги в поддержку ХАМАС, а вторые выражали поддержку Израилю и президенту США Дональду Трампу, размахивая флагами и выкрикивая угрозы в адрес мэра. Полиция вмешалась, разнимая обе стороны.

Мэр Нью-Йорка осудил акцию протеста возле синагоги: «Призывам в поддержку террористической организации (имеет в виду ХАМАС) нет места в нашем городе. Мы продолжим обеспечивать безопасность жителей Нью-Йорка возле молитвенных домов, а также конституционное право на протест».

Мамдани и ранее осуждал ХАМАС, говорил, что они совершили военные преступления и должны разоружиться, но это впервые, когда он открыто назвал их террористами, отмечают израильские СМИ.  

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 600
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6134
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1214
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15879
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1515
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2318
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3957
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3681
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3739

