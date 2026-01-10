Мэр Нью-Йорка назвал ХАМАС террористами

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани отреагировал на акцию протеста в поддержку ХАМАС.

По сообщению израильских СМИ, протест состоялся в четверг вечером в районе Кью Гарденс-Хиллз, на него пришли как сторонники Палестины, так и Израиля. Первые скандировали лозунги в поддержку ХАМАС, а вторые выражали поддержку Израилю и президенту США Дональду Трампу, размахивая флагами и выкрикивая угрозы в адрес мэра. Полиция вмешалась, разнимая обе стороны.

Мэр Нью-Йорка осудил акцию протеста возле синагоги: «Призывам в поддержку террористической организации (имеет в виду ХАМАС) нет места в нашем городе. Мы продолжим обеспечивать безопасность жителей Нью-Йорка возле молитвенных домов, а также конституционное право на протест».

Мамдани и ранее осуждал ХАМАС, говорил, что они совершили военные преступления и должны разоружиться, но это впервые, когда он открыто назвал их террористами, отмечают израильские СМИ.