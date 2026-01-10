USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Новость дня
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Подсанкционные танкеры Венесуэлы ломают американскую блокаду

21:52 903

Не менее 11 нефтяных танкеров, находящихся под санкциями США, покинули воды Венесуэлы, пытаясь обойти морскую блокаду, введенную администрацией президента Дональда Трампа. Такой вывод следует из анализа спутниковых снимков, проведенного The Washington Post совместно с независимыми экспертами.

Шесть танкеров были обнаружены в Карибском море на расстоянии более 70 миль от побережья Венесуэлы, при этом один из них был захвачен в пятницу. Еще три судна направились более чем на 450 миль в Атлантический океан – по информации аналитиков, за ними следует корабль, предположительно, принадлежащий ВМС США. Десятый танкер находится у берегов Гренады, одиннадцатый – у побережья Колумбии; согласно российскому судовому реестру, последнее судно недавно перешло под российский флаг.

По оценке компании TankerTrackers.com, на борту всех 11 танкеров в совокупности находится около 9,4 млн баррелей нефти стоимостью сотни миллионов долларов. Эти суда ранее входили в число 16 танкеров, находившихся под санкциями и замеченных у венесуэльских портов после введения блокады в декабре, после чего скрыли свое реальное местоположение.

Американская администрация подчеркивает, что блокада является ключевым инструментом давления на Венесуэлу. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что «карантин» обеспечивает США «максимально сильный рычаг» в переговорах с вице-президентом Делси Родригес, исполняющей обязанности президента после ареста Николаса Мадуро.

Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что «побег» танкеров ставит под сомнение эффективность блокады. При этом в среду американские военные захватили еще два судна – Sophia в Карибском море и российский танкер Marinera у берегов Исландии после многодневной погони через Атлантику. В пятницу был задержан танкер Olina. Москва осудила действия США, подчеркнув, что ни одно государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикции других стран.

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 604
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6135
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1214
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15883
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1515
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2318
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3957
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3681
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3739

ЭТО ВАЖНО

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 604
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6135
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1214
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15883
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1515
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2318
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3957
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3681
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться