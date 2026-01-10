Подсанкционные танкеры Венесуэлы ломают американскую блокаду

Не менее 11 нефтяных танкеров, находящихся под санкциями США, покинули воды Венесуэлы, пытаясь обойти морскую блокаду, введенную администрацией президента Дональда Трампа. Такой вывод следует из анализа спутниковых снимков, проведенного The Washington Post совместно с независимыми экспертами.

Шесть танкеров были обнаружены в Карибском море на расстоянии более 70 миль от побережья Венесуэлы, при этом один из них был захвачен в пятницу. Еще три судна направились более чем на 450 миль в Атлантический океан – по информации аналитиков, за ними следует корабль, предположительно, принадлежащий ВМС США. Десятый танкер находится у берегов Гренады, одиннадцатый – у побережья Колумбии; согласно российскому судовому реестру, последнее судно недавно перешло под российский флаг.

По оценке компании TankerTrackers.com, на борту всех 11 танкеров в совокупности находится около 9,4 млн баррелей нефти стоимостью сотни миллионов долларов. Эти суда ранее входили в число 16 танкеров, находившихся под санкциями и замеченных у венесуэльских портов после введения блокады в декабре, после чего скрыли свое реальное местоположение.

Американская администрация подчеркивает, что блокада является ключевым инструментом давления на Венесуэлу. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что «карантин» обеспечивает США «максимально сильный рычаг» в переговорах с вице-президентом Делси Родригес, исполняющей обязанности президента после ареста Николаса Мадуро.

Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что «побег» танкеров ставит под сомнение эффективность блокады. При этом в среду американские военные захватили еще два судна – Sophia в Карибском море и российский танкер Marinera у берегов Исландии после многодневной погони через Атлантику. В пятницу был задержан танкер Olina. Москва осудила действия США, подчеркнув, что ни одно государство не имеет права применять силу против судов, зарегистрированных в юрисдикции других стран.