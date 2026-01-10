USD 1.7000
EUR 1.9811
RUB 2.1216
Подписаться на уведомления
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Новость дня
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Пезешкиан обвиняет Америку

22:00 1215

Соединенные Штаты «подстрекают» участников протестов в Иране к дестабилизации ситуации в стране, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Весь мир наблюдал, как правительство США, в то время как мы сидели за столом переговоров, ударило по дипломатии и диалогу, совершило преступления против человечности и нарушило все международные нормы и правила, а теперь, полагая, что Исламская Республика Иран похожа на некоторые другие страны, предпринимает те же действия другим путем, подстрекая некоторых к созданию беспорядков и хаоса, в то время как народ Ирана будет крепче, чем когда-либо, поддерживать свою страну и государственный строй», - цитирует президента Ирана агентство Tasnim.

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 607
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6135
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1216
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15887
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1516
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2319
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3958
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3681
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3739

ЭТО ВАЖНО

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 607
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6135
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1216
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15887
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1516
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2319
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3958
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3681
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться