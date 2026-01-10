Два адвоката спорят за Мадуро: кто защитит экс-президента

За право представлять в судах Нью-Йорка интересы вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро борются два известных юриста – Барри Поллак, ранее защищавший основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, и Брюс Фейн, занимавший при президенте Рональде Рейгане должность помощника заместителя генерального прокурора. О споре сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, первым к исполнению адвокатских обязанностей приступил Поллак, который пожаловался в суд, что Фейн пытается подключиться к делу, хотя сам Мадуро его никогда не нанимал и лично не встречал.

В ответ Фейн также подал заявление, указав, что намерен участвовать в процессе «добросовестно» и на основании просьбы о помощи от «лиц, заслуживающих доверия и находящихся в ближайшем окружении или семье президента Мадуро».

«Мне сказали, что быстрота имеет решающее значение, и я действовал соответственно», – заявил Фейн, отметив, что начало процесса по делу Мадуро было сопряжено с чрезвычайными обстоятельствами. Он также подчеркнул, что участие в процессе на чужом языке повышает риск недоразумений и неправильного понимания ситуации.

Фейн подтвердил, что с Мадуро лично не общался и не ставит под сомнение квалификацию или добросовестность Поллака. При этом он попросил судью провести частную беседу, которая помогла бы установить истинные пожелания задержанного американцами президента Венесуэлы. Если выяснится, что Мадуро не желает участия Фейна в своей защите, тот добровольно выйдет из дела.

По данным NYT, судья пока не вынес решения по возникшему спору.

Изначально, до того, как был нанят Поллак, суд поручал представлять интересы Мадуро третьему адвокату – Дэвиду Уикстрому.

Операция по захвату президента Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) прошла в ночь на 3 января. По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в США. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На первом слушании Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя «порядочным» человеком. Он добавил, что по-прежнему считает себя президентом Венесуэлы.