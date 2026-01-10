USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Марокко ставит на боевое дежурство израильскую ПВО

Марокко стало новым заказчиком израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) и начало оперативное внедрение современной системы противовоздушной обороны Barak MX, сообщает MIGnews.

Соглашение между Рабатом и IAI на сумму около $500 млн было заключено в 2022 году. Первая система была поставлена в 2023 году. Как отмечает Military Africa, Barak MX развернули на новой базе ПВО недалеко от города Сиди-Яхья-эль-Гарба, что примерно в 60 км от столицы.

Barak MX – многоуровневая система, способная запускать три типа ракет с одной пусковой установки. В арсенале – Barak MRAD с дальностью до 35 км, Barak LRAD - до 70 км и Barak ER с дальностью поражения до 150 км. По данным IAI, система имеет сетецентрическую архитектуру, позволяющую оптимально выбирать способы ведения боя и повышать эффективность обороны. Разработка комплекса велась совместно с израильскими и индийскими оборонными структурами.

Марокко и Израиль восстановили дипломатические отношения в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений. В 2021 году был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и разведки. С тех пор Рабат заключил ряд контрактов с израильскими компаниями, включая закупку комплексов Barak 8, гаубиц ATMOS, радаров для истребителей F-5E и ракет EXTRA.

За последний год Марокко значительно увеличило оборонный бюджет. По предварительным оценкам, в 2026 году он может достигнуть $19 млрд. Власти заявляют, что это часть программы по модернизации армии и развитию собственной военной промышленности.

