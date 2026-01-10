Трамп заморозил нефть Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает особую заморозку средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах американского Министерства финансов или поступающих на них, «во имя блага американского и венесуэльского народов». Об этом сообщает РБК.

С момента подписания указа на эти средства не может быть наложен судебный арест, и они не подлежат изъятию или взысканию по каким-либо искам. Документ запрещает проводить любые операции с указанными средствами без специального разрешения.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Белого дома, подчеркивается, что выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, находящейся на хранении у властей США, и имеет иммунитет от претензий частных лиц, включая кредиторов режима Мадуро. Особо отмечается, что изъятие этих средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.