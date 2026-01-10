USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

Трамп заморозил нефть Венесуэлы

22:32 448

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает особую заморозку средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах американского Министерства финансов или поступающих на них, «во имя блага американского и венесуэльского народов». Об этом сообщает РБК.

С момента подписания указа на эти средства не может быть наложен судебный арест, и они не подлежат изъятию или взысканию по каким-либо искам. Документ запрещает проводить любые операции с указанными средствами без специального разрешения.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Белого дома, подчеркивается, что выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, находящейся на хранении у властей США, и имеет иммунитет от претензий частных лиц, включая кредиторов режима Мадуро. Особо отмечается, что изъятие этих средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 621
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6140
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1222
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15898
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1520
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2322
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3963
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3683
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1942
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3742

