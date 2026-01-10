USD 1.7000
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов

США спешат на помощь народу Ирана

заявление Трампа
22:44 623

Президент США Дональда вновь выступил со словами поддержки в адрес протестующих в Иране.

В своей соцсети Truth Social президент США написал, что «Иран хочет свободы, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!»

США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
22:44 624
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
19:46 6143
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
22:00 1222
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов
Как силы Хаменеи расстреливают манифестантов сенсационное видео; обновлено 22:40
22:40 15900
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
20:32 1520
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
20:14 2323
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
19:23 3963
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
14:22 4493
90-я минута Хаменеи
90-я минута Хаменеи разбираем с иранским аналитиком Трита Парси
19:00 3683
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ
Австрия и Чехия делают ставку на азербайджанский газ новая геоэкономика
12:25 1943
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков
Террористический акт: Дамаск осудил удары курдских боевиков обновлено 21:13
21:13 3743

