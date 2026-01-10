США спешат на помощь народу Ирана

Президент США Дональда вновь выступил со словами поддержки в адрес протестующих в Иране.
В своей соцсети Truth Social президент США написал, что «Иран хочет свободы, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!»
