Помощь США иранскому народу уже в пути

Спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты «готовы помочь» иранцам в обеспечении их свободы, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что помощь иранским протестующим «уже в пути».

«К иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению были замечены @POTUS (президент США Дональд Трамп) и всеми, кто любит свободу», — указал Грэм в публикации в соцсети X.

«Когда президент Трамп говорит: «Сделаем Иран снова великим», это означает, что протестующие в Иране должны одержать верх над аятоллой. Это самый ясный сигнал на сегодняшний день о том, что он, президент Трамп, понимает: Иран никогда не станет великим, пока у власти находятся аятолла и его приспешники».

«Всем, кто жертвует собой в Иране, да благословит вас Бог. Помощь уже в пути», — отметил Грэм.