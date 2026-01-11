USD 1.7000
Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют
Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют

Помощь США иранскому народу уже в пути

Спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты «готовы помочь» иранцам в обеспечении их свободы, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что помощь иранским протестующим «уже в пути».

«К иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению были замечены @POTUS (президент США Дональд Трамп) и всеми, кто любит свободу», — указал Грэм в публикации в соцсети X.

«Когда президент Трамп говорит: «Сделаем Иран снова великим», это означает, что протестующие в Иране должны одержать верх над аятоллой. Это самый ясный сигнал на сегодняшний день о том, что он, президент Трамп, понимает: Иран никогда не станет великим, пока у власти находятся аятолла и его приспешники».

«Всем, кто жертвует собой в Иране, да благословит вас Бог. Помощь уже в пути», — отметил Грэм.

* * * 23:05

На фоне продолжающихся в Иране протестов в администрации президента США Дональда Трампа рассматривались различные варианты нанесения ударов по исламской республике «в случае необходимости», сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, обсуждения носили предварительный характер.

Среди рассматриваемых идей фигурировал, в частности, вариант масштабной воздушной операции против ряда иранских военных объектов. Однако, отмечают источники газеты, единой позиции внутри администрации выработать не удалось: согласия о целесообразности такого шага достигнуто не было.

Собеседники издания отметили, что Ирану не грозит неминуемая атака, курс действий США в отношении исламской республики пока не согласован, военная техника и солдаты не были переброшены для подготовки к удару.

Ранее американский лидер допустил, что США могут нанести «сильный удар» по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так Трамп ответил на вопрос журналистов, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.

