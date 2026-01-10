Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены

Задержание американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошло в момент, когда рядом с главой государства не было никого, кто мог бы оказать физическое сопротивление, заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата (венесуэльского президента Николаса Мадуро) рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом – это в непосредственной близости», – поделился российский дипломат.

При этом, как отметил посол РФ в Каракасе, отдельные люди располагались вокруг объекта и контролировали прилегающие здания.

«Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», – пояснил Мелик-Багдасаров.

Он также обратил внимание на действия супруги венесуэльского президента Силии Флорес, подчеркнув, что она приняла решение идти с Мадуро самостоятельно.

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», – рассказал посол.