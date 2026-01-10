USD 1.7000
Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют
Ураганный захват Мадуро: рядом никого, кроме жены

10 января 2026, 23:51 1383

Задержание американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги произошло в момент, когда рядом с главой государства не было никого, кто мог бы оказать физическое сопротивление, заявил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата (венесуэльского президента Николаса Мадуро) рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом – это в непосредственной близости», – поделился российский дипломат.

При этом, как отметил посол РФ в Каракасе, отдельные люди располагались вокруг объекта и контролировали прилегающие здания.

«Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала», – пояснил Мелик-Багдасаров.

Он также обратил внимание на действия супруги венесуэльского президента Силии Флорес, подчеркнув, что она приняла решение идти с Мадуро самостоятельно.

«Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», – рассказал посол.

Помощь США иранскому народу уже в пути
Помощь США иранскому народу уже в пути обновлено 00:40
00:40 4225
10 января 2026, 23:51 1384
Окно для Азербайджана в Армении
Окно для Азербайджана в Армении наш комментарий; все еще актуально
10 января 2026, 18:45 3644
США спешат на помощь народу Ирана
США спешат на помощь народу Ирана заявление Трампа
10 января 2026, 22:44 3219
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови
Последние новости из Ирана: протест потопили в крови о развитии ситуации
10 января 2026, 19:46 8055
Пезешкиан обвиняет Америку
Пезешкиан обвиняет Америку
10 января 2026, 22:00 2486
10 января 2026, 23:30 19365
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
Двойной удар по Харькову и авиабомба на Славянск: люди ранены, дома разрушены
10 января 2026, 20:32 2153
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
Иранские хакеры раскрыли личности агентов «Моссада»
10 января 2026, 20:14 3184
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде
Хакан Фидан напал на Израиль… и предупредил о большой беде наш комментарий
10 января 2026, 19:23 5040
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев
А «эскадроны смерти» Трампа стреляют и убивают американцев Америка сошла с ума
10 января 2026, 14:22 4765

