Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют
Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют

Под Купянском попытки прорыва россиян уперлись в ВСУ

Российские подразделения нарастили активность на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска, однако ВСУ удерживают ситуацию под контролем, несмотря на попытки россиян переправиться по льду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова.

Он отметил, что в пределах Купянска река не представляет существенного рубежа, поскольку украинские военные контролируют оба берега.

«В окрестностях Купянска Оскол фактически не играет роли – наши войска стоят по обе стороны реки», - пояснил Трегубов.

При этом он указал, что севернее города обстановка складывается сложнее. По его словам, российские подразделения используют зимние условия для попыток форсирования реки.

«Когда на реке появляется лед, они пытаются переправляться, и, к сожалению, иногда это им удается», – добавил он.

Вместе с тем, как подчеркнул Трегубов, в целом ситуация к северу от Купянска остается относительно стабильной.

