Города Ирана в протестах. В Тегеране стреляют
Расплата с воздуха: США бьют по ИГ в Сирии

Расплата с воздуха: США бьют по ИГ в Сирии

США наносят авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Это уже второй раз, когда американские военные наносят авиаудары по позициям «Исламского государства» в Сирии», – сообщили в эфире телеканала.

Согласно информации, удары наносятся в качестве «расплаты» за убийство двух солдат национальной гвардии штата Айова и их американского переводчика в декабре прошлого года.

Тем временем сирийские СМИ отмечают, что боевые вертолеты США нанесли удары в районах Айта и Шиха в пустынной местности к западу от Дейр-эз-Зора. 

