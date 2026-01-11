Чемоданное настроение: каждый пятый житель Германии думает об отъезде

Каждый пятый житель Германии задумывался о возможности уехать из страны, свидетельствуют результаты исследования Немецкого центра по вопросам интеграции и миграции (DeZIM), на которые ссылается агентство DPA.

Согласно результатам опроса, о намерении уехать из Германии заявил 21% участников исследования. Среди жителей страны без миграционного прошлого такую возможность допускали 17% опрошенных. При этом респонденты, которые сами ранее иммигрировали в ФРГ, задумывались об отъезде почти вдвое чаще – в 34% случаев.

Наиболее распространенной причиной называлось стремление к более благополучной жизни – этот мотив указали около половины тех, кто рассматривал вариант эмиграции. Участники опроса с миграционным происхождением также нередко упоминали пережитые случаи дискриминации.

Вместе с тем авторы исследования отмечают, что реальные планы покинуть страну встречаются значительно реже: лишь 2% респондентов заявили о намерении переехать за границу в течение ближайшего года.

По данным Федерального статистического управления, в 2024 году Германию покинули около 1,2 млн человек.

Исследование охватило 2 933 человек и проводилось с лета 2024 по лето 2025 года. Каждый респондент принимал участие в опросе пять раз, что позволило отследить изменения в настроениях.