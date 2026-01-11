Instagram взломали: утекли данные 17 миллионов аккаунтов

Американская компания по кибербезопасности Malwarebytes сообщила о масштабной утечке данных, в результате которой злоумышленники получили доступ к информации более чем 17 млн аккаунтов социальной сети Instagram.

«Киберпреступники похитили чувствительную информацию 17,5 миллиона аккаунтов в Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, электронные адреса и более», – написала компания на своей странице в соцсети Х.

Как уточняет портал Notebookcheck, полученные сведения могут быть использованы злоумышленниками для фишинговых рассылок и захвата учетных записей. По данным издания, уязвимость, приведшая к утечке, сформировалась еще в 2024 году.

Компания Meta, владеющая социальной сетью, на данный момент официальных комментариев по поводу произошедшего не предоставляла.