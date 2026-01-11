USD 1.7000
Застряли в селе: Россия не смогла расширить фронт в Сумской области

01:45 520

Село Грабовское в Сумской области Украины по-прежнему находится под контролем российских подразделений, при этом попытки расширить зону боевых действий за его пределы оказались безуспешными, сообщил в эфире телеканала «Мы - Украина» представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

По его словам, пограничные подразделения и силы обороны на этом участке продолжают активно воздействовать на россиян, нанося удары с целью сократить их численность и не допустить дальнейшего продвижения.

Он также отметил, что попытки штурма предпринимались и на других направлениях в регионе, где российская армия стремилась атаковать позиции украинских пограничников.

«Отмечу, что, если говорить опять же о той же Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее россияне таким же образом и пытались штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также подобные действия осуществлялись недавно и по направлению населенного пункта Мирополье», — рассказал спикер ГПСУ.

