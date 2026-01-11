USD 1.7000
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»
Неспокойная ночь в Иране: КСИР пригрозил «противникам»

Президент Аргентины обиделся на Израиль из-за Фолклендов

Президент Аргентины Хавьер Милей приостановил реализацию планов по переносу аргентинского посольства в Иерусалим и предупредил о риске «общего кризиса» в отношениях с Израилем. Об этом сообщают израильские СМИ.

В декабре прошлого года стало известно о формировании британско-израильского консорциума для разведки нефтяных месторождений на шельфе Фолклендских островов. Британская Rockhopper привлекла к проекту израильскую акционерную компанию Navitas Petroleum.

МИД Аргентины выступил с резким заявлением, назвав инициативу «незаконной», поскольку она была одобрена без согласия Буэнос-Айреса. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что резолюции ООН запрещают любые «односторонние действия», связанные с освоением природных ресурсов на спорных территориях.

В заявлении также отмечалось, что Rockhopper и Navitas ранее уже подпадали под санкции за бурение на аргентинской территории без разрешения властей страны. При этом Navitas Petroleum, как утверждает МИД, заблокировала доступ к своему официальному сайту с территории Аргентины, чтобы местные власти не могли получать информацию о ее проектах.

Аргентинское внешнеполитическое ведомство пригрозило применить «дополнительные меры в рамках международного права, какие будут признаны необходимыми для защиты своих суверенных прав и интересов».

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в ответ заявил, что Израиль уважает чувства аргентинской стороны, однако не вправе вмешиваться в решения частной компании.

Как пишут израильские СМИ, такая реакция не устроила Буэнос-Айрес и была воспринята как личное оскорбление президента Хавьера Милея. Источники в его окружении сообщили журналистам, что перенос аргентинского посольства в Иерусалим заморожен и на этом меры не исчерпываются: кризис «ставит под угрозу двусторонние отношения», а сам президент «чувствует личную обиду». В аргентинской столице считают, что действия Израиля были недружественными, и признаются, что «ожидали от израильского руководства большего».

ЭТО ВАЖНО

